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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu

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Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu

Tokat’ta okuldan evine dönmeyen 12 yaşındaki Sefa Barış Susmaz sahur vakti jandarma ekipleri tarafından evlerinin yakınlarında ormanlık alanda uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde ikamet eden Sedat ve Sevil Susmaz çiftinin 12 yaşlarındaki oğlu Sefa Barış Susmaz sabah saatlerinde evden çıkarak okuluna gitti. Akşam saatlerinde Susmaz’ın eve geri dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları çevrede yaptıkları aramalarda bir sonuca ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri çocuğun en son görüldüğü yol kenarında ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Susmaz, Jandarma ekipleri tarafından 03.15 sularında evlerinin arka tarafında ağaçlık alan içerisinde uyurken bulundu. Aile çocuklarının bulunması ile rahat bir nefes aldı.

Öte yandan çocuğun daha önce de kaybolduğu ailenin kendi imkanlarıyla bulduğu kaydedildi.

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