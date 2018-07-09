4 çocuk annesi kayıp kadın bulundu ama... Gerçek farklı çıktı

Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Mustafa ile çocukları Y. (7), Z. (11), H. (12) ve S.K. (14), iş yerine gitmek için evden çıkan anneleri 33 yaşındaki Hadiye K.'dan 18 Haziran'dan bu yana haber alamadı. Eşi Mustafa K. ve annesi Sultan K., Hadiye K.'nın bulunması için polise başvurdu.



Olayla ilgili araştırmasını derinleştiren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada Hadiye K.'nın başka bir ile yerleştiğini tespit etti. Hadiye K. polis ekiplerine verdiği ifadede, eşi ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu, boşanmak istediğini ancak eşinin kabul etmediğini ve herhangi bir kaçırılma olayının olmadığını, kendi rızası ile evden ayrıldığını beyan etti.

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