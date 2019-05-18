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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Kayıp Nurcan'ın eteği bulunmuştu! O anın drone görüntüleri çıktı

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Kayıp Nurcan'ın eteği bulunmuştu! O anın drone görüntüleri çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan Nurcan Sade'nin (3) eteğinin JAK ekibi tarafından bulunmasının hemen ardından yaşananların yer aldığı 'drone' görüntüleri ortaya çıktı. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde JAK timleri buldukları eteği baba Hayrettin Sade'ye gösteriyor. Acılı baba da kızına ait olduğunu teşhis ettiği eteğe sarılıp gözyaşı döküyor. Küçük kızın dün ayakkabısının tekini bulan ekipler, Nurcan'ın kaybolmasının 7'nci gününde de 3 koldan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale Köyü’nde yaşayan Yadigar-Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Bir süre kızlarını arayan Sade ailesi, Nurcan'ı bulamayınca jandarmaya haber verdi. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışmalarına başladı.

İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın eteği, köye 4 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu. Bunun üzerine çalışmalar küçük kızın suya düşme ihtimaline karşın Nurcan'ın eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı. Ekipler, babanın isteği üzerine 2 kez eteğin bulunduğu bölgede arama yapmasına rağmen Nurcan'a ulaşamadı.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nurcan Sade'nin eteğinin bulunmasının hemen ardından 'Drone' ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dere kenarında JAK timleri tarafından bulunan etek, baba Hayrettin Sade'ye gösteriliyor. Kızının eteğini alıp sarılan baba Hayrettin Sade yere yığılarak gözyaşı döküyor. AFAD ve JAK ekipleri daha sonra baba Sade'ye eteğinin bulunduğu alanı gösteriyor.

Kayıp Nurcanın eteği bulunmuştu O anın drone görüntüleri çıktı
AYAKKABISININ TEKİ BULUNDU

Küçük kızın Nurcan'ı arama çalışmalarının 6'ıncı gününde ise JAK timleri, Kazıkkaya ve Güllüce Köyleri arasındaki bölgede küçük kızın ayakkabısının tekini buldu. Ekipler çalışmalarını hava kararıncaya kadar sürdürdü. Kurbağa adamlar da evin önünden başlayarak, dere içerisinde yaklaşık 10 kilometrelik alanda detaylı arama yaptı.

Kayıp Nurcanın eteği bulunmuştu O anın drone görüntüleri çıktı

Ekipler, bu sabah Nurcan'ı arama çalışmalarını yeniden başlattı. Dalgıç polisler, JAK ve AFAD ekipleri, Nurcan'ın evinin önü ile ayakabbasının bulunduğu alan olan Kazıkkaya ve Güllüce Köyleri'ni aramak için 3 gruba ayrıldı. JAK dere kenarında, dalgıçlar ise su içerisinde Nurcan Sade'den bir iz arıyor. Karada ve su içerisinde süren çalışmaların 7'nci gününde küçük kıza henüz rastlanmadı.

Kayıp Nurcanın eteği bulunmuştu O anın drone görüntüleri çıktı

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