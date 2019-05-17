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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/SARIKAMIŞ (Kars) (DHA)
17.05.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Kayıp Nurcan eteğinin bulunduğu yerde ikinci kez arandı

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Kayıp Nurcan eteğinin bulunduğu yerde ikinci kez arandı

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde pazar günü evlerinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade, babası Hayrettin Sade'nin isteği üzerine eteğinin bulunduğu yerde ikinci kez arandı. Dalgıç polislerin, yaptığı aramada Nurcan'ın izine rastlanmadı.

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale Köyü’nde yaşayan Yadigar-Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Bir süre kızlarını arayan Sade ailesi Nurcan'ı bulamayınca jandarmaya haber verdi. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışmalarına başladı.

İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın eteği köye 4 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu. Bunun üzerine çalışmalar küçük kızın suya düşme ihtimaline karşın Nurcan'ın eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı. Ekipler, tüm çalışmalara rağmen Nurcan'ı bulamadı.

BABANIN İSTEĞİ ÜZERİNE ETEĞİN BULUNDUĞU YER 2’İNCİ KEZ ARANDI

Ortakale Köyü’nde dün baba Hayrettin Sade, ekiplerden kızının eteğinin bulunduğu yerde yeniden arama yapılmasını istedi. Babanın talebi üzerine daha önce yoğun bir şekilde arama yapılan bölgede kurbağa adamlar yeniden suya girdi. Titizlikle çalışma yapan dalgıç polisler, Nurcan'ın eteğinin bulunduğu yerdeki kayalar altında küçük kızın sıkışma ihtimaline karşın yeniden arama yaptı.

Polislerin çalışmalarını baba Hayrettin Sade de yakından takip etti. Ekiplerin yoğun çabasına karşın, Nurcan'ı eteğinin olduğu alanda yine bulunamadı. Dalgıç polisler daha sonra aynı bölgeye yakın mesafede, akarsuyun ağaçların olduğu yerde set oluşturması nedeniyle burada da çalışma yaptı. İş makinesiyle derenin yönünü değiştirmeye çalışan kurbağa adamlar çubuklarla Nurcan'dan bir iz aradı.

Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalara bugün sabah yeniden başlandı. Ekipler, Sade ailesinin evinin önünden geçen Ortakale deresinde yeniden çalışma başlattı. Dalgıç polisler, JAK, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri Nurcan'ı bulmak için seferber oldu. Yapılan tüm aramalara rağmen küçük Nurcan'dan 6 gündür henüz bir haber yok.

Kayıp Nurcan eteğinin bulunduğu yerde ikinci kez arandı

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