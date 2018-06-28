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    Kayıp müzisyen Metin Kor ile ilgili yeni gelişme

    Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
    28.06.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 5 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un (43) arama çalışmalarında izine rastlanılmadı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin arama çalışmasının yanı sıra bölge, drone ile de tarandı. Kaymakam Bilgehan Bayar, "Aramalara AFAD ekipleri devam edecek. Bir sonuca ulaşıncaya kadar çalışacağız" dedi.

    İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı.

    DRONE İLE HAVADAN ARAMA

    AFAD ekibi, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando Birliği'nden bir grupla cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yapıldı. 

    'YAŞAMINI YİTİRDİĞİNE DAİR KANITA RASTLANILMADI'

    Kaymakam Bilgehan Bayar, "Bölge, 23 Haziran gününden bu yana adım adım tarandı. Batı Antalya'nın en yüksek tepesi olan Akdağ'ın 3 zirvesi AKUT ve AFAD ekiplerince arandı. Aramalara ek olarak drone’lar ile tarandı. Metin Kor'un yaşamını yitirdiğine dair hiçbir kanıta rastlanamadı. 27 Haziran Çarşamba akşamı itibarıyla jandarma arama timlerinin çalışmalarına son verilmesine karar verdik. Aramalara AFAD ekipleri devam edecek. Bir vatandaşımız kayıp, asıl olan bu. Bir sonuca ulaşıncaya kadar çalışacağız" diye konuştu. 

    Telefonla ulaşılan Metin Kor'u eşi Evin Doğan Kor ise arama çalışmalarından çıkacak sonucu umutla beklediklerini söyledi.

    Kayıp müzisyen Metin Kor ile ilgili yeni gelişmeAntalya’ya gelerek Kaş ilçesi yaylasında kamp kurduktan 3 gün sonra kendisinden haber alınamayan müzisyen Metin Kor’u arama çalışmalarının durdurulduğu bildirildi. Havadan ve karadan 5 kilometrelik alanda yapılan taramalarda Kor’a ait herhangi bir ize rastlanmadı. 1 ay sonra albüm çıkartılacağı öğrenilen Kor, ‘kayıp şahıs’ tutanağı tutularak adli vaka olarak kayıtlara geçti.
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