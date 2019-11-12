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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/MANİSA (DHA)
12.11.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Kayıp muhtar ortaya çıktı, kaçırıldığını söyledi

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Kayıp muhtar ortaya çıktı, kaçırıldığını söyledi

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 5 gün önce kaybolan Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz (25) dün gece evine döndü. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirtilen Çenesiz'in tanımadığı kişilerce kaçırıldığı, daha sonra kaçırıldığı yere bırakıldığını söylediği belirtildi.

Köprübaşı'nın 27 nüfuslu ve 7 haneli mahallesi Mestanlı'nın muhtarı bekar Bayram Çenesiz'in otomobili, 7 Kasım Perşembe günü saat 04.30 sıralarında amcası Yüksel Çenesiz tarafından mahallenin girişinde bulundu. Otomobili farları yanık, camları ve kapıları açık halde bulan Yüksel Çenesiz (46), yeğenine ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayram Çenesiz'in bulunması için arama çalışması başlattı. Mestanlı, Killik, Gündoğdu, Yardere ve Kınık mahallelerinde arazi ve dere yatakları kontrol edildi, ancak dün de sonuç alınamadı.

Endişeli bekleyiş sürerken muhtar Bayram Çenesiz, dün akşam saatlerinde evine döndü. Bayram Çenesiz'in evine döndüğü bilgisini alan jandarma, mahalleye gidip, ifadesi alınmak üzere Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirtilen Çenesiz'in tanımadığı kişilerce kaçırıldığı belirterek, "Başıma çuval geçirdiler. 3-4 kişilerdi. Tanımıyorum. Beni bir eve götürüp, alıkoydular. Kim olduklarını bilmiyorum. Daha sonra aynı yere bıraktılar" dediği belirtildi.

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