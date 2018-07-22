Kayıp minik Evrim soruşturmasında flaş gelişme: Dikkat çeken ayrıntı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın gözaltına alınan amcası, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Amca Atış "Söyleyecek bir şeyim yok. Biz de arıyoruz, bizi de çağırdılar ifadeye geldik. Anne ve babadan bilgim yok. Bana hiçbir bilgi verilmedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan küçük kızın babası Burhan Atış'ın çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.
Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında annesi Dilek Atış’ın 10 Temmuz'da çadırda bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğunu söylediği Evrim Atış'ı arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanamazken anne, baba ve amca gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan Evrim'in amcası Niyazi Atış serbest bırakıldı.
"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"
Atış, İl Jandarma Komutanlığından çıkışında basın mensuplarınını soruları üzerine, "Söyleyecek bir şeyim yok. Biz de arıyoruz, bizi de çağırdılar ifadeye geldik. Anne ve babadan bilgim yok. Bana hiçbir bilgi verilmedi" diye cevap verdi. Niyazi Atış, bir yakının arabasıyla jandarmadan ayrıldı.
Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalarda, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kadavra arama köpeği "Boomer" da kullanıldı.
Arama çalışmalardan on üçüncü gününde de sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.
BABADAN ÇELİŞKİLİ İFADELER
Baba Burhan ile anne Dilek Atış'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Küçük kızın babası Burhan Atış'ın çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.
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