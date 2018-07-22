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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA-İHA
22.07.2018 - 21:35, Son Güncelleme:

Kayıp minik Evrim soruşturmasında flaş gelişme: Dikkat çeken ayrıntı

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Kayıp minik Evrim soruşturmasında flaş gelişme: Dikkat çeken ayrıntı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın gözaltına alınan amcası, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Amca Atış "Söyleyecek bir şeyim yok. Biz de arıyoruz, bizi de çağırdılar ifadeye geldik. Anne ve babadan bilgim yok. Bana hiçbir bilgi verilmedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan küçük kızın babası Burhan Atış'ın çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında annesi Dilek Atış’ın 10 Temmuz'da çadırda bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğunu söylediği Evrim Atış'ı arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanamazken anne, baba ve amca gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan Evrim'in amcası Niyazi Atış serbest bırakıldı.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Atış, İl Jandarma Komutanlığından çıkışında basın mensuplarınını soruları üzerine, "Söyleyecek bir şeyim yok. Biz de arıyoruz, bizi de çağırdılar ifadeye geldik. Anne ve babadan bilgim yok. Bana hiçbir bilgi verilmedi" diye cevap verdi. Niyazi Atış, bir yakının arabasıyla jandarmadan ayrıldı.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kadavra arama köpeği "Boomer" da kullanıldı.

Arama çalışmalardan on üçüncü gününde de sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

BABADAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Baba Burhan ile anne Dilek Atış'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Küçük kızın babası Burhan Atış'ın çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

Kayıp Evrim soruşturmasında flaş gelişme... Baba gözaltında
Kayıp Evrim soruşturmasında flaş gelişme... Baba gözaltında
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