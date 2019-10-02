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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)
02.10.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Kayıp Mesut'un cesedi bulundu

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Kayıp Mesut'un cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, birlikte yaşadığı kız kardeşinin 10 gündür haber alamadığı Mesut Bektaş (23), Çorlu Deresi'nde cansız bedeni bulundu bulundu.

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi'nde bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, jandarmayı aradı. Hemen bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin Mesut Bektaş'a ait olduğunu belirledi.  

Bektaş'ın kız kardeşiyle birlikte yaşadığı, zaman zaman uzun süreler arkadaşlarında kaldığı bu nedenle hakkında kayıp başvurusu yapılmadığı ortaya çıktı.

Çalıştığı fabrikadaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın kesin ölüm nedeni, İstanbul Adlı Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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