Kayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi
GeriGündem Kayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)
11.06.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Kayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

Zonguldak'ta 2 ay önce kaybolan 'Leo' isimli köpek ile sahibi emekli maden işçisi Ahmet Zeki Araç'ın Bartın'da kavuşma anından görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Zeki Araç ve ailesi, kayıp diğer 2 köpeğinin de bulunması için yardım istedi.

14
  • Kayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi
  • Kayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi
  • Kayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi
  • Kayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli madenci Ahmet Zeki Araç ve eşi Belgin Araç'ın evlerinin önünde, kedi ve köpekleriyle baktıkları 3 yaşındaki Golden Retriever ve Fino kırması 'Leo' isimli köpekleri, 2 ay önce kayboldu. Sosyal medyadan köpeğinin kaybolduğunu duyuran aile, polise de şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada köpek bulunamadı.

Zonguldak İl Özel İdaresi'nde şoför oğlu Sertaç Araç, görev için gittiği Bartın'da köpeği görünce babasına haber verdi. Cep telefonuyla yaptıkları görüntülü konuşmada köpeği gören Ahmet Zeki Araç, köpeğin 'Leo' olduğunu tespit ederek Bartın'a gitti. Ahmet Zeki Araç, köpeğin durduğu iş yerinin önüne gittiğinde 'Leo' üzerine atlayarak sevgisini gösterdi. Torunu Emir Berhat Araç da bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntü, sosyal medyadan binlerce kez paylaşıldı.

'BİRBİRİMİZE KAVUŞTUK'

Köpeğini Zonguldak'taki evine götüren ve çok mutlu olduğunu belirten Ahmet Zeki Araç, "Yılbaşında dişi olanı götürdüler. Aradan 3 ay sonra 2 tane daha kardeşi, 'Leo' ve 'Lens'i de aldılar. Tesadüfen oğlum görev için Bartın'a gitti. Lokantaya gitmiş, orada 'Leo'yu görüyor fakat inanamıyor. Beni arayıp ona benzeyen köpek gördüğünü söyledi. Çok güzel ve uysal olduğu için orada onu sahiplenmişler. Telefonla aradık. Gerçekten benim köpeğim sevindim. Gittik ve beni görünce üzerime atladı. Birbirimize kavuştuk. Şimdi 'Lens' ve 'Maya' kayıp. Kardeşlerinin de bulunmasını bekliyorum. Bu bir tesadüf. Zonguldak neresi Bartın neresi? Bu hayvanları niçin toplayıp, başka yerlere bırakıyorlar? Mümkün olduğu kadar hayvanlara bakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Belgin Araç ise köpeğin kaybolmasının ardından sağlığının bozulduğunu söyledi. Hayvanları ailecek severek beslediklerini anlatan Araç, "Biz 'Leo' olduğunu öğrenince bir araç doluşuyoruz Bartın'a gidiyoruz. Bizi görünce çıldırdı zaten herkes gördü. 2 ay önce kaybolunca hastalandım. Bunlar bizim evladımız gibi. Köpeklerimiz kedilerimiz var. Biz bunlara adadık kendimizi. Çok şükür Allah'a bunu bulduk ama aklım şimdi ötekilerde. İnşallah kayıp 2 köpeğimiz de bulunur." dedi.

Kayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TEM'de 'baltayla' dehşet saçmıştı... İstenen ceza belli oldu
İstanbul'da korkunç olay! Katili, cinayeti gören çocukları söyledi
Polis hemen yakaladı... Trafik magandasına ibretlik ceza
Yürek dayanmaz... Kimse gözyaşlarını tutamadı