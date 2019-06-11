Kayıp köpekleriyle kavuşma anı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli madenci Ahmet Zeki Araç ve eşi Belgin Araç'ın evlerinin önünde, kedi ve köpekleriyle baktıkları 3 yaşındaki Golden Retriever ve Fino kırması 'Leo' isimli köpekleri, 2 ay önce kayboldu. Sosyal medyadan köpeğinin kaybolduğunu duyuran aile, polise de şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada köpek bulunamadı.

Zonguldak İl Özel İdaresi'nde şoför oğlu Sertaç Araç, görev için gittiği Bartın'da köpeği görünce babasına haber verdi. Cep telefonuyla yaptıkları görüntülü konuşmada köpeği gören Ahmet Zeki Araç, köpeğin 'Leo' olduğunu tespit ederek Bartın'a gitti. Ahmet Zeki Araç, köpeğin durduğu iş yerinin önüne gittiğinde 'Leo' üzerine atlayarak sevgisini gösterdi. Torunu Emir Berhat Araç da bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntü, sosyal medyadan binlerce kez paylaşıldı.

'BİRBİRİMİZE KAVUŞTUK'

Köpeğini Zonguldak'taki evine götüren ve çok mutlu olduğunu belirten Ahmet Zeki Araç, "Yılbaşında dişi olanı götürdüler. Aradan 3 ay sonra 2 tane daha kardeşi, 'Leo' ve 'Lens'i de aldılar. Tesadüfen oğlum görev için Bartın'a gitti. Lokantaya gitmiş, orada 'Leo'yu görüyor fakat inanamıyor. Beni arayıp ona benzeyen köpek gördüğünü söyledi. Çok güzel ve uysal olduğu için orada onu sahiplenmişler. Telefonla aradık. Gerçekten benim köpeğim sevindim. Gittik ve beni görünce üzerime atladı. Birbirimize kavuştuk. Şimdi 'Lens' ve 'Maya' kayıp. Kardeşlerinin de bulunmasını bekliyorum. Bu bir tesadüf. Zonguldak neresi Bartın neresi? Bu hayvanları niçin toplayıp, başka yerlere bırakıyorlar? Mümkün olduğu kadar hayvanlara bakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Belgin Araç ise köpeğin kaybolmasının ardından sağlığının bozulduğunu söyledi. Hayvanları ailecek severek beslediklerini anlatan Araç, "Biz 'Leo' olduğunu öğrenince bir araç doluşuyoruz Bartın'a gidiyoruz. Bizi görünce çıldırdı zaten herkes gördü. 2 ay önce kaybolunca hastalandım. Bunlar bizim evladımız gibi. Köpeklerimiz kedilerimiz var. Biz bunlara adadık kendimizi. Çok şükür Allah'a bunu bulduk ama aklım şimdi ötekilerde. İnşallah kayıp 2 köpeğimiz de bulunur." dedi.