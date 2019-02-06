Kayıp kız bulundu! Annesi sosyal medyadan yalvarmıştı
Bursa'nın İznik ilçesinde, annesiyle tartışıp evden ayrılan ve 3 Şubat'tan beri kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Fatma K. gün gece 03.20'de ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu.
Polisin tespitlerine göre Fatma K. iki gün evin yakınlarındaki boş inşaatta kaldı. Daha sonra yoldan geçen birinin telefonuyla erkek arkadaşıyla iletişim kurdu. Ardından da erkek arkadaşının evine gitti. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla özel çalışma başlatan polis ekipleri, kızın erkek arkadaşının yanında olduğunu tespit edince eve gelerek kızı buldu. Daha önce kızla ilgili polise yanlış bilgiler veren erkek arkadaşı E.G hakkında da işlem yapıldı. Kız ailesine teslim edildi, E.G ise adliyeye sevk edildi.
Gözü yaşlı anne Gülcan Ulutaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kızına evine dönmesi için yalvarmıştı. Ulutaş, arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurmuş, Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlatmıştı.
'SEN BENİM KUZUMSUN'
Kendi sosyal medya hesabından bir video paylaşan anne Gülcan Ulutaş, "Sen benim kuzumsun. Annem ne olur, burnun kanamadan dön. Yemin ediyorum dönmezsen kendimi öldüreceğim. Ne olur dön. Annecim sen benim tek aşkımsın. Sen benim ilk göz ağrımsın. Yaptığına kızar, sana doğru yolu göstermeye çalışabilirim. Ama bu kadar mı benden nefret ettin annem? Hani benim için sen, senin için ben vardım annem? Ne olursun annecim dön bana. Annem ne olur burnun kanamadan dön. Kulun, kölen olayım, ne olur kızım dön bana" diyerek kayıp kızına eve dönmesi için yalvarmıştı.
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