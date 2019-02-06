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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
06.02.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Kayıp kız bulundu! Annesi sosyal medyadan yalvarmıştı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Kayıp kız bulundu! Annesi sosyal medyadan yalvarmıştı

Bursa'nın İznik ilçesinde, annesiyle tartışıp evden ayrılan ve 3 Şubat'tan beri kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Fatma K. gün gece 03.20'de ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu.

Polisin tespitlerine göre Fatma K. iki gün evin yakınlarındaki boş inşaatta kaldı. Daha sonra yoldan geçen birinin telefonuyla erkek arkadaşıyla iletişim kurdu. Ardından da erkek arkadaşının evine gitti. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla özel çalışma başlatan polis ekipleri, kızın erkek arkadaşının yanında olduğunu tespit edince eve gelerek kızı buldu. Daha önce kızla ilgili polise yanlış bilgiler veren erkek arkadaşı E.G hakkında da işlem yapıldı. Kız ailesine teslim edildi, E.G ise adliyeye sevk edildi. 

Gözü yaşlı anne Gülcan Ulutaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kızına evine dönmesi için yalvarmıştı. Ulutaş, arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurmuş,  Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlatmıştı.

'SEN BENİM KUZUMSUN'

Kendi sosyal medya hesabından bir video paylaşan anne Gülcan Ulutaş, "Sen benim kuzumsun. Annem ne olur, burnun kanamadan dön. Yemin ediyorum dönmezsen kendimi öldüreceğim. Ne olur dön. Annecim sen benim tek aşkımsın. Sen benim ilk göz ağrımsın. Yaptığına kızar, sana doğru yolu göstermeye çalışabilirim. Ama bu kadar mı benden nefret ettin annem? Hani benim için sen, senin için ben vardım annem? Ne olursun annecim dön bana. Annem ne olur burnun kanamadan dön. Kulun, kölen olayım, ne olur kızım dön bana" diyerek kayıp kızına eve dönmesi için yalvarmıştı.

 

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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