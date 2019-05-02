KayÄ±p kÄ±z baÅŸka ÅŸehirde feci halde bulundu
Kayseri'de ailesi tarafÄ±ndan kayÄ±p ihbarÄ± yapÄ±lan 14 yaÅŸÄ±ndaki ilkÃ¶ÄŸretim okulu Ã¶ÄŸrencisi kÄ±z, KÄ±rÅŸehir'de bÄ±Ã§aklanmÄ±ÅŸ halde bulundu.
KÄ±rÅŸehir'in Mucur ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ä°naÃ§ kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã§iftÃ§iler, dere yataÄŸÄ±ndaki sazlÄ±k bÃ¶lgede bir kÄ±zÄ±n hareketsiz halde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibine haber verdi.
Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekibi, adÄ±nÄ±n Z.G. olduÄŸu tespit edilen ve bÄ±Ã§ak darbeleriyle yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlenen ilkÃ¶ÄŸretim okulu Ã¶ÄŸrencisi kÄ±zÄ±, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan KÄ±rÅŸehir Ahi Evran Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk etti.
2 GÃœN Ã–NCE Ä°HBARÂ
Kayseri'den ailesi tarafÄ±ndan 2 gÃ¼n Ã¶nce kayÄ±p ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Z.G'nin sÄ±rtÄ±nda 2 bÄ±Ã§ak yarasÄ± ve vÃ¼cudunun farklÄ± yerlerinde darp izleri olduÄŸu, tedavisi devam eden kÄ±za cinsel saldÄ±rÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Z.G'yi yaralÄ± halde araziye bÄ±rakan kiÅŸi ya da kiÅŸilerin bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â
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