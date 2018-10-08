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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
08.10.2018 - 22:37, Son Güncelleme:

Kayıp Kaşıkçı’ya ‘Nobel’li destek

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Kayıp Kaşıkçı’ya ‘Nobel’li destek

Levent'teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na geçen hafta salı günü girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için Arap meslektaşları konsolosluk önünde protesto gösterisi yaptı. Elinde Cemal Kaşıkçı’nın posterini taşıyan Nobel Ödüllü Yemenli gazeteci ve insan hakları savunucusu Tevekkül Karman, “Katliamları görmezden gelmiyoruz. Cemal Kaşıkçı’nın nerede olduğunu bilmek istiyoruz. Bu yapılanların uluslararası camiada bir karşılığı olmalı. Suudi yönetimi hukuk tanımaz davranışlarının bedelini ödemeli” dedi.

‘TEK SORUMLUSU ARABİSTAN’DIR’

Levent’teki konsolosluk binasında öldürüldüğü iddia edilen Suudi rejimi muhalifi Cemal Kaşıkçı için meslektaşları dün konsolosluk binası önündeydi. Türkiye’de yaşayan eski Mısır cumhurbaşkanı adayı ve Arap Demokratik Devrimler Meclisi Başkanı Eymen Nur, Nobel ödüllü Yemenli gazeteci Tevekkül Karman, MAZLUMDER Başkanı Ramazan Beyhan ve Türk Arap Medya Derneği üyeleri ellerinde İngilizce ‘Cemal Kaşıkçı’ya özgürlük’ yazan pankartlar taşıdı. Eymen Nur ve Tevekkül Karman yaptıkları açıklamalarda, Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini bilmediklerini, yaşıyorsa serbest bırakılmasını istedi.
Eymen Nur, “Bu yaşananların tümünü Suudi Arabistan yetkililerine ve otoritesine bağlıyoruz. Tek sorumlusu Suudi Arabistan’dır. Bu yapılan eylemlerin insan haklarına uymadığını söylüyoruz” dedi.

Kayıp Kaşıkçı’ya ‘Nobel’li destek

‘ULUSLARARASI CİNAYET’

Tevekkül Karman ise şunları söyledi: “Cemal Kaşıkçı hakkında yapılan uluslararası cinayetle ilgili kesinlikle susmayacağız. Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması insanlık adına büyük bir suçtur. Ne durumda olduğu, ne şekilde tutulduğu hakkında bilgimiz yok. Bu yapılanı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tahkikatın uluslararası düzeyde yapılması gerekiyor. Bununla ilgili tüm işbirlikçiler soruşturulmalı. Hiçbir şekilde suçlarından ve sorumluluklarından kaçmamaları gerekiyor. Uluslararası camiayı Arabistan otoritesine baskı yapmaya çağırıyoruz. Tutuklu ise hemen serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Burada bulunan tüm gazeteciler, hukukçular ve alimler olarak Suudi Arabistan hapishanelerinde yapılan işkenceleri lanetliyoruz. Bu insan haklarına uymayan muhakeme yöntemidir.

TÜRK HÜKÜMETİ DESTEK VERMELİDİR

Türk hükümeti, uluslararası kanunlar çerçevesinde Cemal Kaşıkçı’nın serbest bırakılması için destek vermelidir. Kaşıkçı’nın hayati durumuyla ilgili endişe duyuyoruz. Türk hükümeti, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşüp bu konuda girişimler yapmalı. Biz bir aydın olarak buraya geldik ve eyleme destek verdik. En kısa zamanda Cemal Kaşıkçı’nın serbest bırakılmasını istiyoruz.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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