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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriKayıp Kader Buse'nin babası: Üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla
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DHA
08.09.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Kayıp Kader Buse'nin babası: Üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla

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Kayıp Kader Buse'nin babası: Üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 227 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabından, 'Eylül geldi. Üniversiten başlayacak. Gel de okuluna başla be babişim' paylaşımında bulundu. 

Kemer'de 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 227 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı baba Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yazdıkları yürek burkuyor. Baba Acar, kızına yönelik yaptığı duygusal paylaşımında, altına duyarlı dedektör kullanılarak, arama yapılmasını ve artık dere yatağı ile ilgili umutlarının bitmesini istedi. Ahmet Acar paylaşımında, şunları kaydetti:

'Biricik babişim gel bitsin bu kabus. Karadeniz gezimizde jandarmanın arabasına 'dur' demiştin ya. Annen de fotoğrafımızı çekiyordu. 28 Ağustos 2018'de. Öğlene doğru. Bıraktın mı babişini? Eylül geldi. Üniversiten başlayacak. Gel de okuluna başla be babişim. 7 ay bitti yavrum. 225 gün geçti. Nerelerdesin? İyi misin babişim? Özledim üçümüzün yemeğe gittiğimiz günleri. Biz kiminle yemeğe gideceğiz sen olmayınca? Sensiz olmuyor babişim. Devletimizden altına duyarlı dedektör istiyoruz. Boynunda 3 tane altın kolye. 18 Ocak 2019'da doğum gününde Kemer'den aldığım altın bileklik. Dereden umudumuzu bitsin istiyoruz. Yaklaşık bir aydır iletişime geçmeye çalışıyoruz. Ama negatif. Biz kendi imkanlarımızla arıyoruz, kazdığımız yerlerde dedektörle aramalarımızda demir çıkıyor. Devletimizden altına duyarlı dedektör teminini istiyoruz.'

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