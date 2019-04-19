Kayıp iş adamı yazlık villada ölü bulundu
İstanbul'da iki aydır haber alınamayan iş adamı, Tekirdağ’ın Süleymanapaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde yazlık villasında ölü bulundu.
İddiaya, göre İstanbul'da 2 aydır haber alınamayan 59 yaşındaki Şahin Akça’nın bulunması için yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerince 2 aydır aranan Akça, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde yazlık villasında ölü olarak bulundu.
Ayrıca savcılık incelemesi ile villasında boğularak öldüğü belirlenen Akça'nın cinayet şüphelisi Azerbaycan uyruklu S.M.'nin Artvin'den sınır kapısından yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle