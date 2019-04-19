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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Kayıp iş adamı Şahin Akça'nın cesedi yazlığında bulundu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kayıp iş adamı Şahin Akça'nın cesedi yazlığında bulundu

İstanbul’da, geçtiğimiz Şubat ayından beri kayıp olan Türk ve ABD vatandaşı 59 yaşındaki iş adamı Şahin Akça’nın cesedi Tekirdağ’daki yazlığında bulundu. Akça’nın kaybolduğu dönemde görüştüğü saptanan Afganistan uyruklu bir kişinin yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Amerika’da yaşayan zaman zaman da Türkiye’ye gelerek Ataşehir’deki evinde kalan iş adamı Şahin Akça’nın İstanbul’daki yakınları 19 Şubat 2019 günü polise giderek, Akça’ya ulaşamadıklarını bildirdi. Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Akça’yı bulmak için çalışma yürütürken, önceki gün Seyrantepe’den bir ihbar geldi.

İhbarda uzun süredir bir otomobilin sokak üzerinde durduğu belirtiliyordu. Polis, otomobilin bulunduğu yere gitti ve yaptığı incelemede aracın kayıp işadamı Şahin Akça’ya ait olduğu belirlendi.

Polis yaptığı araştırmada, otomobilin Tekirdağ istikametinden geldiğini ve sokağa park edildiğini belirledi. Bunun üzerine polis, Akça’nın Tekirdağ’daki yazlığa yöneldi. Jandarma’ya bilgi vererek Tekirdağ’daki yazlığının aranmasını istendi.

Jandarma, bazı aile üyeleriyle birlikte eve girdi. Çatı katında çürümeye başlayan Akça’nın cesedine ulaşıldı. 15 gün önce öldüğü değerlendirilen Akça’nın ölüm sebebinin belirlenmesi içini cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis, Akça’nın telefon kayıtlarını incelemeye alırken, kaybolduğu dönemde Afganistan uyruklu bir kişiyle görüştüğü belirlendi. Yapılan araştırmada Afganistan uyruklu kişinin yurt dışına çıktığı belirlendi. Polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü bildirildi.

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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