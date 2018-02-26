Kayıp iki lise öğrencisi bulundu

Karşıyaka Zeki Şairoğlu Teknik Meslek Lisesi öğrencisi Berke P., dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Bunun üzerine baba Volkan P. ile anne Derya P. oğullarını aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan aile, çocuklarının yaşamından endişe ederek durumu polise bildirdi. Bu sırada anne Derya P., oğlunun aynı sınıftaki arkadaşı Zeynep Y.’yi aradı. Ancak Zeynep Y.’nin de dünden beri kayıp olduğu ortaya çıktı. Zeynep Y.’nin de ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

KİMLİK KONTROLÜNDE BULUNDULAR

16 yaşındaki Berke P. ile aynı yaştaki Zeynep Y., Bostanlı Semti’nde kimlik kontrolü sırasında bulundu.

İki liselinin bulunması için yoğun çaba harcayan ekipler, Berke ve Zeynep’i kimlik kontrolü yaptığı sırada buldu.

Ekipler tarafından polis merkezine götürülen iki arkadaş, ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edilecek.