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Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Kayıp genç, 11 gün sonra dağda bulundu

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Kayıp genç, 11 gün sonra dağda bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan Salih Eryiğit (23), Yamanlar Dağı'nda bulundu.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Salih Eryiğit, 25 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi polise giderek ihbarda bulunurken Eryiğit'in ablasını telefonla arayan bir kişi, kayıp genci Yamanlar mevkisinde gördüğünü söyledi.

Ablasının durumu bildirmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, Karagöl mevkisinde arama çalışmalarına başladı. Bölgede doğa yürüyüşü yapan bir grup, Eryiğit'i bulup jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Eryiğit'i teslim alarak hastaneye sevk etti. Eryiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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