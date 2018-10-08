“Kayıp gazeteci olayında “kameralı ipucu”
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giriş yaptıktan sonra kaybolması ile ilgili soruşturmayı sürdüren İstanbul polisi önemli bir kamera detayına ulaştı.
Reutars’a yaptığı açıklamada kameraların kayıt yapmadığını söyleyen konsolos Mohammad al-Otaibi’nin bu sözleri üzerine polis başkonsolosluğun kamera sistemini mercek altına aldı. Kamera sisteminin Filipin menşeili bir güvenlik şirketine yaptırıldığı ve herhangi bir arıza veya bakım için bu şirkete 1,5 yıldır herhangi bir başvuru yapılmadığı tespit edildi.
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdiği 2 Ekim’den sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaçıkçı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri önemli bir ipucuna ulaştı.
Cemal Kaşıkçı’nın esrarengiz kayboluşunun ardından Reutars haber ajansına konsolosluğun kapılarını açarak açıklamalarda bulunan Konsolos Mohammad al-Otaibi’nin “Kameralar kayıt yapmıyordu” sözleri üzerine soruşturmayı sürdüren İstanbul polisi, konsolosluğun kamera sistemini mercek altına aldı.
İstanbul polisi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun kamera sisteminin Filipin menşeili olduğunu belirledi. İstanbul’da şubesi bulunan ve hizmet veren kamera sistemi kuran şirket ile 1,5 yıldır konsolosluk yetkililerinin herhangi bir temas sağlamadığı tespit edildi. İstanbul polisinin elindeki bu bilgiye göre, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, kameralardaki arıza veya herhangi bir bakım için 1,5 yıldır kameralarını kuran şirkete herhangi bir başvuruda bulunmamıştı.
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