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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)
20.07.2018 - 08:52, Son Güncelleme:

Kayıp Evrim için korkunç ihbar

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Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları 10'uncu gününde jandarmaya aramaların seyrini değiştiren bir ihbar geldi. Küçük Evrim'in 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü ihbarını alan ekipler mezarı açtı. Yapılan incelemede ise Evrim'e ait hiç bir ize rastlanmadı.

Kayıp Evrim'i arama çalışmaları dün yayla çevresinde devam ederken, JAK timleri kadavra köpeği 'Mavi' ile Yenisu köyü mezarlığında arama başlattı. Evrim'in öldürülüp köy mezarlığına gömülme ihtimalini göz önünde bulundurarak mezarlık içerisinde kapsamlı bir arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada Evrim'e ait hiçbir ize rastlanmadı. Ayrıca JAK timleri köyden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yapımı devam eden Yazıtepe Barajı inşaatı çevresinde de arama yaptı.

JANDARMAYA KORKUNÇ İHBAR

Jandarmaya yapılan bir ihbar, akşam saatlerinde aramaların seyrini değiştirdi. Yenisu Köyü içerisinde köy mezarlığında bulanan, Evrim'in 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü ihbarını alan Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 21.00 sıralarında köy mezarlığına gitti. Jandarma ekipleri tarafından Sadık Atış'ın mezarı 1.5 saat süren çalışma sonrasında açıldı. Yapılan incelemede ise Evrim'e ait hiç bir ize rastlanmadı. Mezarın tekrar kapatılmasının ardından jandarma ekipleri Evrim'i arama çalışmalarına son verdi. Arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edileceği öğrenildi.

 

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