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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
08.11.2018 - 19:23, Son Güncelleme:

Kayıp Evrim davasında flaş karar

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Kayıp Evrim davasında flaş karar

TOKAT’ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın, olayla ilgili verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklanan annesi Dilek Atış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Turhal’da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış’ın peşinden gitti. Evrim’in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek’e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı.

Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim’in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim’i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile baba Burhan Atış, 23 Temmuz günü tutuklandı. Baba Burhan Atış’ın, Evrim için "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.

ÇALIŞMA BİTTİ, ANNE SERBEST BIRAKILDI

Evrim Atış’ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timlerinin 115 gün süren arama çalışmalarına 3 Kasım’da son verildi. Evrim’e ait her hangi bir ize rastlanmadı.

Bu gelişmenin ardından dosyayla ilgili değerlendirme yapan Turhal 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi, Evrim’in, Zile Cezaevi’nde bulunan annesi Dilek Atış’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Baba Burhan Atış’ın ise tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı. Anne Dilek Atış’ın tahliye yazısının cezaevine ulaşmasının ardından salıverileceği öğrenildi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (08.11.2018)2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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