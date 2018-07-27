Kayıp Eda Nur ‘Sevgi Evi’nde bulundu
ADANA’nın Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ne oturan 15 yaşındaki Eda Nur Esentürk, 20 Temmuz'da 'Hakkınızı helal edin' notu yazarak evden ayrıldı.
Bir restoranda çalışan anne Ayşe Esentürk eve geldiğinde masa üzerindeki notu görünce polisi aradı.
Polis ve yakınları tarafından aranan Eda Nur’un Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği ortaya çıktı.
Bir hafta Sevgi Evi’nde kalan Eda Nur, pişman olduğunu ve eve dönmek isteğini söylediği belirtildi.
Ayşe-Osman Esentürk çiftine haber veren yetkililer ise iki haftalık yasal süre sonunda Eda Nur'u teslim edeceklerini açıkladı.
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