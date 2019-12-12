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GeriGündem Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım: Aramaktan vazgeçmeyin ne olur, yalvarıyorum
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İHA
12.12.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım: Aramaktan vazgeçmeyin ne olur, yalvarıyorum

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Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım: Aramaktan vazgeçmeyin ne olur, yalvarıyorum

Bursa Uludağ'da 11 gün önce kaybolan 2 dağcıya henüz ulaşılamazken kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Genç kadının "Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin ne olur. Ne olur azaltmayın çalışmaları, yetkilere yalvarıyorum, Yaşıyor o, bırakmayın ne olur" paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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  • Uludağda kayıp dağcının eşinden paylaşım
  • Uludağda kayıp dağcının eşinden paylaşım
  • Uludağda kayıp dağcının eşinden paylaşım
  • Uludağda kayıp dağcının eşinden paylaşım
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

1 Aralık'ta Uludağ'da zirveye tırmanmak için yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ı (31) arama çalışmaları 11'inci gününe girdi. Kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait kırmızı mont, yeşil bere ve 2 adet kayak batonunun bulunmasının ardından çalışmalar son 4 gündür eşyaların bulunduğu bölgede sürdürülüyordu. Ayrıca kayıp iki dağcıyı bulabilmek için 40 kişilik özel bir ekipte Uludağ'daki arama faaliyetlerinde görevlendirildi.

Kayıp dağcılardan Mert Alparslan'ın eşi Burcu Alparslan'ın bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Endişeli bekleyişin 11. gününde sessizliğini bozan Burcu Alparslan, şu tweetleri paylaştı:
"Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin ne olur. Vazgeçmeyin ne olur, azaltmayın çalışmaları yalvarıyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Yaşıyor o, bırakmayın ne olur."
"Benim kocam aşkım yaşıyor biliyorum. Herkese teşekkür etmek için dönecek. Ne olur ümidinizi kesmeyin, ne olur bırakmayın onu orada ne olur."

Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım: Aramaktan vazgeçmeyin ne olur, yalvarıyorum

Uludağda kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama
Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama
Kayıp dağcıların montunun bulunduğu yere özel termal drone sevk edildi
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