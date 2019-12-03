Kayıp dağcıların otomobili açıldı... Valilik son durumu açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayıp dağcıların otomobili açıldı... Valilik son durumu açıkladı
GeriGündem Kayıp dağcıların otomobili açıldı... Valilik son durumu açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
03.12.2019 - 21:46, Son Güncelleme:

Kayıp dağcıların otomobili açıldı... Valilik son durumu açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayıp dağcıların otomobili açıldı... Valilik son durumu açıkladı

İstanbul’dan geldikleri Uludağ’da zirve tırmaşı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ın Jandarma Karakolu’nun karşısına bıraktıkları otomobilinde inceleme yapıldı. Uludağ’da kaybolan amatör dağcılarla ilgili Bursa Valiliği son durum açıklaması yaptı.

Kayıp dağcıların yakınlarıyla irtibata geçen Uludağ Jandarma Komutanlığı, otomobili İstanbul’dan getirilen yedek anahtarıyla açtı. Araç içerisinde yharita ya da kayıp dağcıların rotasıyla ilgili bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

BURSA VALİLİĞİ’NDEN KAYIP DAĞCILARLA İLGİLİ ’SON DURUM’ AÇIKLAMA

Uludağ’da kaybolan amatör dağcılarla ilgili Bursa Valiliği son durum açıklaması yaptı. Arama kurtarma çalışmalarının havadan ve karadan devam edildiği belirtilen açıklamada 178 personel ile arama kurtarma faaliyetlerinin sürdürüldüğü ve havadan Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı ile havadan da destek verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01.12.2019 tarihinde Uludağda kaybolan 1988 doğumlu Mert Alpaslan ve 1982 doğumlu Efe Sarp adlı iki dağcıdan haber alınamadığı ihbarı üzerine Valiliğimiz tarafından kayıp dağcıları bulmak üzere hemen arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Kayıp dağcıların otomobili açıldı... Valilik son durumu açıkladı

Uludağ 1. ve 2. Oteller-Çobankaya ve Sarıalan mevkiilerinde yapılan kontrollerde şahıslara ulaşılamamış, aynı gün J.Asyş Timi, JAK Timi, AFAD ekiplerince gece 03.00 sıralarına kadar aranmış, kamp kurulabilecek yerlere bakılmış ve hiçbir otelde kaydının olmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu alanda 02.12.2019 günü saat 09.00dan itibaren (1) Helikopter, (1) J.Asyş. Timi, (1) JAK Timi, (20) AFAD Kurtarma ekibi ile birlikte (13) Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam (45) personel ile Uludağ göller bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam edilmiştir. Her iki şahsın da cep telefonuna ulaşılamamış olup, Mert Alparslanın son sinyal bilgisinin 01.12.2019 günü saat 14.24 itibariyle Yenişehir İlçesi orman gözetleme kulesi baz istasyonu, Efe Sarpın son sinyal bilgisinin 01.12.2019 saat 09.00 itibariyle Kirazlı 1inci oteller bölgesinde olduğu tespit edilmiştir, Bunun üzerine Valiliğimiz tarafından kaybolan şahısların cep telefonlarından teknik takip yapmak amacıyla Vodafone ve Turkcell GSM Operatörleri Seyyar Mobil Baz İstasyonları da bölgeye konuşlandırılmıştır. Yine Malatyadan gönderilen JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı) 02.12.2019 günü saat 21.10 itibariyle havadan arama faaliyetine katılmış, arama faaliyeti saat 04.00 itibariyle hava şartları nedeniyle sona erdirilmiştir. 03.12.2019 günü saat 07.00dan itibaren (1) JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı), (1) Helikopter, (3) Sb, (11) Asb., (2) Uzm.J., (62) J. Uzm.Erb Olmak üzere (78) personel, ayrıca (25) AFAD personeli ile birlikte (75) Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplamda (178) personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca arama faaliyetlerine yeni bir JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı) katılarak 03.12.2019 tarihinde saat 18.55 itibariyle havadan arama faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Uludağ’da 2 dağcı kaybolduUludağ’da dün akşam zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu. Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu zirvede geceden beri seferber olan ekipler dağcıları arıyor.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle