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    Kayıp çocuklar için sıcak gelişme

    Fatih YILMAZ (DHA)
    02.06.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:

    İstanbul’un Avcılar ilçesinde, 5 gün önce kaybolan ve dün Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan 3 çocuktan Berfin Nazlı B. (13) ve Ömer Berkay B.(14), kente gelen ailelerine teslim edildi. Ailesine dönmek istemeyen Batuhan D. (17), için ise kimse gelmedi.

    İstanbul’dan 27 Mayıs’ta Avcılar’daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı. Polise başvuran aileler, ayrıca bir televizyon kanalındaki programa da giderek yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda kayıp 3 çocuğun kışları İstanbul’da yaşayan, yazları ise Tokat’ın Zile ilçesinde ikamet eden Garip Y.’nin (44) yanına gittikleri öğrenildi. Polis ekiplerince Garip Y.nin yanından alınan çocuklar, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aile içi şiddet nedeni ile evden ayrıldıklarını ve İstanbul’dan tanıdıkları Garip Y.’nin yanına geldiklerini anlatan çocuklardan Batuhan D. ve Ömer Berkay B., Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne getirildi. Berfin Nazlı B. ise Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Dün gece İstanbul’dan yola çıkan Berfin Nazlı B.ve Ömer Berkay B.’nin aileleri öğle saatlerinde sıralarında Tokatta geldi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne gelen Vasfi B. oğlu Ömer Berkay B.yi teslim aldı. Baba ve oğlun kavuşması esnasında duygusal anlar yaşandı.Baba Vasfi B., ”Şu an çok mutluyum. Artık umutlarımızı kesmiştik. Ya ölüsü ya dirisi dedik. Allah, yardımcımız çok şükür” dedi.

    ’PARA KAZANIP DÖNECEKTİK’

    Evlerinden kaçmaya bir anda karar verdiklerini ve otobüs biletlerini ise Garip Y.nin aldığın söyleyen Ömer Berkay B., ”Artık buranın havası kaçtı. Başka bir yere gidelim diye düşündük. Garip abi de Tokata gidecekti. Biletlerimizi aldı. Tokata geldik. Garip abiyi Batuhan tanıyor. Bize ’O adamın kimseye bir zararı olmaz. Adamın kimsesi yok. Kimseye bir şey yapmamış dedi. Tokatta iş bulup çalışarak para kazandıktan sonra tekrar eve dönecektik. Batuhan dönmek istemedi. Biz sadece Berfinle dönmek istedik. Batuhan evine de gitmek istemedi. Yurtta kalmak istedi. Buna karakolda kendi karar verdi. Karakolda televizyonda kendimizi izledik. Az çok şaşırdık. Berfin annesinin televizyona çıkacağını tahmin ediyordu" dedi.

    Geceyi Niksar’da bir çocuk yurdunda geçiren Berfin Nazlı B. de ilçeye gelen yakınlarına teslim edildi. Ailesinin yanına dönmek istemediğini söyleyen Batuhan D.’yi almaya ise ailesinden kimse gelmedi. Batuhan D.’nin yurtta kalmaya devam edeceği öğrenildi.

    GARİP Y. SERBEST BIRAKILDI

    Öte yandan çocukları beraberinde Zile ilçesine getirdiği belirlenen Garip Y., ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sorgulandı. Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler: gündem
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