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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya) (DHA)
28.10.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Kayıp Buse'nin anne ve babasından buruk paylaşım

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Kayıp Buse'nin anne ve babasından buruk paylaşım

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 277 gündür bulunamayan Kader Buse Acar'ın (20) anne ve babasının, sosyal medyadan kızlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki fotoğrafına yer verdiği paylaşımı hüzünlendirdi.

Kemer'de 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine 277 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı anne Ayla Acar ile baba Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesaplarından yaptıkları paylaşım hüzünlendirdi.

Kader Buse Acar'ın daha önce görev aldığı ve şiir okuduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı sonrası çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ayla ve Ahmet Acar çifti, "Bir tanem yarın 29 Ekim. Kutlu olsun canım kızım. Hazırlanman için duvarların sesinle yankılanması bir yandan da sesin kısılmaması için çabalaman lazımdı. Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden? 'Üç kıtalık şiir verdiler bu okunur mu, tam heyecana geliyorum şiir bitiyor' demedin mi? 'Bu şiiri değiştirelim ben destan isterim' demedin mi?" ifadelerine yer verdi.

Kayıp Busenin anne ve babasından buruk paylaşım

Kayıp Busenin anne ve babasından buruk paylaşım

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