Kayıp başvurusu yapıldı... Ailesi bu tepkiyi hiç beklemiyordu
Antalya, Manavgat’ta kayıp başvurusu yapılan kız, anne ve üvey babasından şikayetçi oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunan kız, anne ve üvey babasından kendisini darp edip evden kovdukları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Kız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran N.Y, kızı A.S.'nin, H.İ.S, Z.S. ve K.S. tarafından hürriyetinden yoksun bırakıldığını iddia ederek kayıp başvurusunda bulundu. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda kayıp kız A.S. bulunurken N.Y.’nin kızını alıkoyduklarını iddia ettiği 3 kişi yakalandı.
A.S. ifadesinde, başkası ile resmi nikahla evli olan annesinin Manavgat ilçesinde dini nikahlı olarak Y.Ç. ile 4 yıldır aynı ikamette kaldıklarını, üvey babası Y.Ç. ile annesi N.Y'nin sürekli kendisini darp ederek evden kovduklarını, kendisinin kayıp olmadığını ve kimsenin zorla tutmadığını belirterek annesi N.Y. ve üvey babası Y.Ç.'den şikayetçi oldu.
A.S. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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