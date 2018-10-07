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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
07.10.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Kayıp Arap gazeteciyle ilgili kan donduran iddialar

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr

TÜRK Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Salı günü Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve cesedinin konsolosluktan çıkarıldığını iddia etti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Salı günü nişanlısıyla birlikte geldiği Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ortadan kaybolmuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın, “Sakladığımız hiçbir şey yok. İsterlerse konsoloslukta arama yapabilirler” açıklaması, Cemal Kaşıkçı ile ilgili soru işaretlerini daha da arttırdı. Krizin altıncı gününde, Cemal Kaşıkçı’nın da üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı şok bir iddiada bulundu. Turan Kışlakçı konsolosluk önünde yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldükten sonra cesedinin binadan çıkartıldığını iddia etti.

YETKİLİLER CENAZE HAZIRLIKLARINI YAPIN DEDİLER

Turan Kışlakçı açıklamasında şunları söyledi:

Bize ulaşan haber kendisinin öldürüldüğü yönünde. Bize açıklanan şey şu: ‘Kendisi öldürüldü. Cenaze hazırlıkları yapın’ dediler. Ayrıntı vermediler. Alt yetkililer ise, ‘Barbarca öldürüldüğü yönünde delillerimiz var. Açıklayacağız’ dediler.

ÇOK VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Çok vahşice ve barbarca. Dünya medyasının başı sağolsun. Cemal Kaşıkçı sadece Arap dünyası için değil tüm dünya için önemli birisiydi. Tüm dünya medyasının başı sağolsun. Cağımızın en büyük basın şehidi olarak duyurulması lazım Cemal Kaşıkçı’nın. Dünyayı iyi bilen bir gazeteciydi. Dünyayı iyi okuyordu, gelişmeleri çok yakından takip ediyordu. Amerika’da, Türkiye’de, dünyanın tümünde verdiği seminerlerle kendisini ispatlamış birisiydi.

Kayıp Arap gazeteciyle ilgili kan donduran iddialar

Cemal Kaşıkçı

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE CENAZE NAMAZI KILACAĞIZ

Diplomasi tarihinde böyle bir barbarlık yaşanmadı. Böyle bir vahşilik yaşanmadı. Sizin elçiliğinize misafir olarak gelen birisini katlediyorsunuz, öldürüyorsunuz. Kabul edilebilir bir şey değil. Türk polisi ve Ömer Çelik de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Biraz detay zikrettiler. 15 kişinin gelip elçiliğe Cemal Kaşıkçı’dan önce girmeleri ve bir saat sonra çıkmaları. İki ülkeden gelen uçakla birilerinin bu eyleme giriştikleri iddia ediliyor. Tüm detaylar ortaya çıktıktan sonra konsolosluk önünde cenaze namazı kılacağız.

Tüm yetkililerin teyit ettiği şey öldürüldüğü. Girdikten sonra bayıltılıp, cesedin götürüldüğü. Bunu açıklayacak yetkililer. Tarihte böyle bir vahşilik yok. Washington Post yazarıydı. Ailesinin bir çoğu Amerikan vatandaşıydı. Kendisinin de hazırlığı vardı. ABD vatandaşlığına geçeceğini söylüyordu. Türkiye’nin içinde buna cüret etmemeliydiler. Buna ABD’nin de tepkisini bekliyoruz. Özgürlükler ülkesidir ABD, buna bir tavrı olmalı. Dünya vicdanı buna sessiz kalmamalı.”

BU BARBARLIĞI KİMSE KABUL EDEMEZ

Devletler diplomatik olarak kararını açıklamalı. Bu barbarlığı kimse kabul edemez. Ortadoğu’daki kan artık dursun. Çünkü Suriye’deki savaş, Yemen’deki savaş bir barbarlığa götürüyor bu coğrafyayı. Devletlerin bile nasıl barbarlaştığını gördük.

YEMEN VE SURİYE POLİTİKALARINI ELEŞTİRİYORDU

Cemal Kaşıkçı sadece Yemen ve Suriye’deki politikalarını eleştiriyordu. Yemen’de binlerce çocuk aç. Her gün bombardıman var. İran bir yandan, Suudi Arabistan bir yandan. İnsanlar haksız yere öldürülüyor. Çocuklar aç ve sefil durumda. Bunu eleştiriyordu. Elini vicdanınıza koyun ve bu savaşa bitirin diye Muhammed Bin Selman’a önerisi var. Muhammed Bin Selman da bu savaşı başaracağım diyordu, onuru olarak görüyordu. Umarım önümüzdeki günler dünya vicdanı buna tepki verir. Dünya diplomasi tarihine baktığımızda, hiçbir büyükelçilikte böyle bir cinayet işlenmedi. Size misafir olarak gelen bir vatandaşınızı katlediyorsunuz.

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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