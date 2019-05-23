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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.05.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Kayıp AA muhabirini İBB ekipleri de arıyor

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Kayıp AA muhabirini İBB ekipleri de arıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına destek veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında 13. güne girildiği hatırlatılarak, Nişancı'yı bulmak için bölgedeki derenin debisinin azaltılması ve dere yatağının yönünün değiştirilme çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek verildiği kaydedildi.

Zaman zaman hayatlarını da tehlikeye atarak Nişancı'yı aramayı sürdüren ekiplerin çalışmalarının daha güvenli ve etkin yapılabilmesi amacıyla derenin önüne bent kurularak gölet oluşturulması, bu göletteki suyun ise tahliye edilmesi planlandığı ifade edilen açıklamada, "İSKİ; 2 adet yüksek, 2 adet orta kapasiteli pompa ve hortum, 4 adet kamyon, 2 adet (4x4) arazi aracı ve su tahliye pompaları kullanmak üzere 16 kişiden oluşan personelle 14 Mayıs 2019 tarihinden itibaren AA muhabirini arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. İSKİ'den giden tahliye motorları, oluşturulan yapay göletin yanına, tahliye boruları ise yol güzergahına yerleştirildi. Gölette biriken su, tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla 2 kilometre uzaklıktaki vadiye bırakıldı." denildi.

İBB İtfaiye ekiplerinin de bölgedeki arama çalışmalarına destek verdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İBB itfaiye ekipleri de saatte 500 ton su çekme kapasitesi ve 1 km hortum uzunluğuna sahip hidrosap aracı,2 araç olmak üzere 4 kişilik ekiple Bayburt’ta kaybolan gazeteciyi arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Derenin yönünün değiştirilmesi amacıyla götürülen ekipmanlar haricinde, gerekli olması halinde 6 kişilik su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi her an yola çıkmak üzere İstanbul’da hazır halde bekliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İBB İtfaiye ekiplerinin desteğiyle yürüten su tahliye çalışmalarında ekipler, dereden yapılacak tahliye sırasında her ihtimal göz önünde bulunduruluyor."

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