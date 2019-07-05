Kayınvalidesiyle birlikte feci şekilde can verdi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayınvalidesiyle birlikte feci şekilde can verdi!
GeriGündem Kayınvalidesiyle birlikte feci şekilde can verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali GÖKDAL/DHA
05.07.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Kayınvalidesiyle birlikte feci şekilde can verdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayınvalidesiyle birlikte feci şekilde can verdi!

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Melek Ergil (83) ile kendisini kurtarmak için alevlerin arasına dalan damadı Mehmet Keçe (50) yaşamını yitirdi. Keçe’nin dumandan etkilenen eşi Hüsne Keçe ve 2 oğlu ise hastanede tedaviye alındı.

Tufanbeyli ilçesi Yeni Cami Mahallesi'nde evlerinin balkonunda süt kaynatmak için ateş yakan Hüsne Keçe, mutfağa gitti. Bu sırada balkondaki naylon branda alev alınca, yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak çatıdaki yalıtım malzemelerini de sardı. Hüsne Keçe, evdeki 2 oğlunu hafif yaralı çıkarmayı başardı. Keçe'nin annesi Melek Ergil (83) ise alevler nedeniyle dışarı çıkamayınca banyoya girip kapıyı kapattı. Evinde yangın çıktığını haber alıp gelen Hüsne Keçe'nin eşi Mehmet Keçe, kayınvalidesi Ergil'in içeride kaldığını öğrenince alevlerin arasına daldı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da evdeki Ergil ve Mehmet Keçe'yi baygın ve yaralı halde dışarı çıkardı.

Hüsne Keçe ve Mehmet Keçe çiftiyle oğulları ve Melek Ergil, ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Melek Ergil ve Mehmet Keçe, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Cenazeler morga konurken, Hüsne Keçe ve 2 oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Yeni görüntüleri ortaya çıktı... 'Tosuncuk'un lüks yat sefası...
Adana'daki 4 milyon Euro'luk soygunda son dakika gelişmesi: Kıskıvrak yakalandı
Anadolu Otoyolu'nda çalışma! O kısım 36 gün trafiğe kapatılacak...
Kamboçya'da öldürülmüştü! Kardeşinin karısıyla ilgili şok iddialar