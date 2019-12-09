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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
09.12.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Kayınvalidesinin evinde pencereden atlayan gelinin durumu ağır

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Kayınvalidesinin evinde pencereden atlayan gelinin durumu ağır

Isparta'da 2 çocuk annesi H.Ö. (36), kayınvalidesinin oturduğu 2'nci kattaki dairenin penceresinden atladı. Ağır yaralanan H.Ö. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün gece İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö., eşi ve 2 çocuğu ile kayınvalidesinin evine geldi. H.Ö., bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

Bahçedeki toprak zemine düşen kadın ağır yaralandı. H.Ö.'nün yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalede bulunduğu H.Ö., ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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