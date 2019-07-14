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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.07.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Kayınvalide ve görümce dehşeti... Hastanelik ettiler

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Kayınvalide ve görümce dehşeti... Hastanelik ettiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, eski kayınvalidesi ve eski görümcesi, bir kadını hastanelik etti. 

Olay Alanyurt Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eşinden kısa bir süre önce ayrılan S.B., Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak üzerinde eski kayınvalidesi T.D. (64) ve görümcesinin de yaşadığı bir apartmanda yaşamaya başladı.

T.D. ve S.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya eski görümce de dahil olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafları sakinleştirirken, olayda eski gelin S.B.'nin üzerine atılan cam bardağın kırılması üzerine yüzünde ve vücudunda çeşitli yerlerinde kesikler meydana geldi.

Eski kayınvalide ve görümce tarafından darp edilen S.B., polis otosuna alınarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne getirildi.

Olayın etkisiyle S.B., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis önünde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Acil servis bölümünde tedavi altına alınan S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eski kayınvalide ve görümce ise sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü. 

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