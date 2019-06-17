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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.06.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Kayınpederini yaraladı... Havaya 14 el ateş açtı

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Kayınpederini yaraladı... Havaya 14 el ateş açtı

Kırıkkale’de kayınpederini tabancayla yaralayan damat, ardından komşularını da hedef alarak havaya 14 el ateş açtı. Olay yerinden kaçan komşuları yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kaletepe Mahallesi Zümrüt Kale Bulvarındaki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi.

Kayınpederini yaraladı... Havaya 14 el ateş açtı

dinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ö. isimli damat, kayınpederi İhsan T. ile tartışması sonrası tabancayla sağ bacağından yaraladı. Daha sonra bahçede oturan komşularını da hedef alam damat, 14 el ateş açtı.

Vatandaşlar canını kurtarmak için odunluğa girdi, bazısı ise eve girerek kendini korumaya aldı. Komşuları durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İhsan T’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise olayın yaşandığı bahçede inceleme başlattı.

Kayınpederini yaraladı... Havaya 14 el ateş açtı

Kayınpederini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs bir süre sonra polise teslim oldu. Komşusu Zühtü Aslan, “Biz oturuyorduk balkonda. Geldi bize sıktı hepimize. Kapıdan girdi elindeki silahla sıktı hepimize. Hep içeri kaçtık” dedi.

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