Kayınpederine kurşun yağdırdı
DİYARBAKIR'da Rıdvan E. (28), aralarında husumet olan kayınpederi Aydın Erçedoğan'a (56) tabancayla 11 el ateş etti. Ağır yaralanan kayınpeder hastanede hayatını kaybetti, kaçan damat kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde 64 BD 425 plakalı aracında bulunan Aydın Erşetoğlu'na (56) damadı Rıdvan E. tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda ağır yaralanan Erşetoğlu, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.
Erşetoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Silahıyla yakalanan Rıdvan E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Saldırının boşanma davasından kaynaklandığı iddia edildi.
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