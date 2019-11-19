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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
19.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat konuştu!

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Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat konuştu!

BURSA'da eşi Ayşe Kocakulak'ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak'ın (28) yargılanmasına başlandı. Kocakulak, "Çocuklarımı görmek istediğim sırada, kayınvalidem bana tükürdü ve hakaret etti. Daha sonra kayınpederim sopayla saldırdı. Bıçağımı rastgele savurdum, ne olduğunu hatırlamıyorum'' dedi.

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde temmuz ayında meydana geldi. İddialara göre, Engin Kocakulak'ın 3'üncü çocuğuna hamile eşi Ayşe Kocakulak (24), evi terk edip, babası Nezir Aktan'ın yanına yerleşti. Kısa süre sonra da bebeğini dünyaya getirdi.

Engin Kocakulak, 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak kendisine bebek gösterilmedi. Engin Kocakulak ile kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin Kocakulak, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kadırılan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Kocakulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM' 

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Engin Kocakulak’ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Engin Kocakulak savunmasına, "Eşimle aramızda hiçbir zaman sorun olmadı. Olay günü bir arkadaşımla birlikte alkol aldım ve daha sonra çocuklarımı görmek için kayınpederimin evine gittim. Kaynanam balkona çıkıp, bana tükürdü ve hakaretlerde bulundu. Daha sonra kayınpederim Nezir Aktan aşağı inerek kafama sopayla vurdu. Daha sonra yanımdaki bıçağı çıkarıp rastgele savurdum. Ne olduğunu hatırlamıyorum'' dedi.

Duruşma ertelendi.

 

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