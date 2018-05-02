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    Kayınpeder dehşeti: Gelinini, köpeğini ve en son kendini bıçakladı

    AA
    02.05.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    Ankara'da Ahmet T. gelinine evinde beslediği köpek nedeniyle kızarak tartıştı; ardından önce hamile olan gelinini, sonra köpeğini bıçakladı. Saldırgan kayınpeder ardından da kendini bıçaklayarak intihara kalkıştı. Gelin Emek T. ile saldırgan kayınpeder hastanede tedavi altına alınırken, yaralı köpeğin de veterinerde tedavisine başlandı.

    Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Cemalettin Caddesi'nde yaşayan Ahmet T, hamile olan gelini Emek T. ile evde beslediği köpek yüzünden tartıştı. Köpeği evde istemediğini söyleyen kayınpeder, tartıştığı hamile gelini ve köpeğini bıçakladı.

    Daha sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Ahmet T. ve gelini, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gelin Emek T, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen ve aynı bıçakla kendisini yaraladıktan sonra Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet T'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Yaralanan köpeğin ise Emek T'nin komşuları tarafından veterinere götürüldüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: intihar , Bıçaklama , gündem
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