Kayınbiraderinin eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayınbiraderinin eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
GeriGündem Kayınbiraderinin eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
03.04.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Kayınbiraderinin eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kahramanmaraş'ta Ali K. (42) bilinmeyen bir nedenle kayın biraderinin eşi Emine Yıldız (45)'ı kızının gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan zanlı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K., yanına av tüfeğini alarak kayın biraderinin evine gitti. Eve giren Ali K., yanındaki av tüfeği ile bilinmeyen bir nedenle kayın biraderinin eşi Emine Yıldız'ı, 9 yaşındaki kızının gözü önünde kafasında vurdu. Çocuk saldırı anında şoka girerken, zanlı ise 07 GIN 24 plakalı otomobille kaçtı.

Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları Emine Yıldız'ı kanlar içerisinde bulurken, şoka giren çocuğu ise evden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Şoka giren çocuğa de müdahale etti. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abbaslar Mahallesinde Ali K.'nın otomobili tesbit etti. Polislerin takip ettiğini anlayınca kaçmaya çalışan Ali K. kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlı Ali K. gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da 18 ilçede oylar yeniden sayılıyor

AK Partili Yavuz'dan İmamoğlu'na: 'Seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?'

AK Parti'den İmamoğlu'na tepki: Devam eden hukuki süreçten neden rahatsız

Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması