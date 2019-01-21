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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GAZİANTEP (AA)
21.01.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Kayınbabasının cenazesine katılmayan geline ceza!

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Kayınbabasının cenazesine katılmayan geline ceza!
Temsili Fotoğraf...

Gaziantep'te bir çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtığı davada mahkeme, kadının, vefat eden kayınbabasının cenazesine katılmamasını boşanma nedeni sayarak, kusurundan dolayı da eşine 12 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Gaziantep'te bir çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtığı davada mahkeme, kadının, vefat eden kayınbabasının cenazesine katılmamasını boşanma nedeni sayarak, kusurundan dolayı da eşine 12 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Gaziantep 6. Aile Mahkemesinin kararında, Ali Y'nin 2016 yılında evlendiği eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğu, ilerleyen süreçte iki tarafın da maddi ve manevi tazminat taleplerinin olduğu belirtildi.

Tarafların birbirini suçladığı aktarılan kararda, Aslı Y'nin, eşi Ali Y'nin eve bakmadığı, kişisel ve maddi ihtiyaçlarını gidermediği yönündeki iddialarına karşın, tüm dosya kapsamında bunların gerçeği yansıtmadığı, Ali Y'nin üstüne düşen vazifeleri yerine getirdiği kaydedildi.

Aslı Y'nin ise eşini başkalarıyla kıyasladığı ve maddi taleplerde bulunarak tartışmalar çıkarttığı ifade edilen kararda, kadının, davranışlarıyla evlilik birliğinin kendisine yüklediği sevgi, saygı ve anlayış yükümlülüklerini ihlal ettiği vurgulandı.

Aslı Y'nin, annesinin evine gittiği ve eşinin kendisini arayıp eve çağırmasına rağmen bir daha dönmediği, bu sırada Ali Y'nin babasının vefat ettiği aktarılan kararda, "Aslı Y'nin, kayınbabasının taziye evine gitmeyerek, bir telefon dahi açmayarak, eşini en zor gününde yalnız bırakarak, geçimsizliğin meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu, buna mukabil Ali Y'nin iddialarla ilgili bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Çiftin, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına hükmeden mahkeme, Aslı Y'nin, kusurlu olduğu ve kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Ali Y'ye 5 bin lira maddi, 7 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.

"CENAZEDE ÇİFTLERİN BİRLİKTE OLMASI İLAMA BAĞLANMIŞTIR"

Ali Y'nin avukatı Ali Tümbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığını, bu nedenle kocanın talebiyle mahkemeye başvurduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Mahkeme, kadının yan sebepler dışında kayınbabasının cenaze törenine katılmamasını, eşini telefonla dahi aramayarak destek vermemesini tam kusurlu bir davranış olarak gördü. Dolayısıyla mahkeme kararında boşanmaya hükmettiği gibi erkeğe verilmek üzere 7 bin lira manevi, 5 bin lira maddi tazminata karar vermiştir. Bu karar göstermiştir ki Türk aile yapısının bir gereği olarak cenaze töreninde çiftlerin birlikte olması gerektiği mahkeme kararıyla ilama bağlanmıştır."

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