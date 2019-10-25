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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
25.10.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Kaybolduktan saatler sonra yaylada baygın halde bulundu

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Kaybolduktan saatler sonra yaylada baygın halde bulundu

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 86 yaşındaki Alzheimer hastası Keziban Akkuş, jandarmanın iz takip köpekleri ile yaptığı arama kurtarma çalışmasıyla 10 saat sonra Kıran Yaylası'nda baygın halde bulunup, hastaneye kaldırıldı.

İlçenin kırsal Kıran Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Keziban Akkuş, dün saat 08.00 sıralarında, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanıp, evden çıktı. Akkuş'u evde göremeyince aramaya çıkan yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine hareket geçen jandarma, Akkuş'un evinin bulunduğu bölgede geniş bir alanda arama-kurtarma çalışması başlattı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı 10 saatlik aramanın ardından Akkuş, evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kıran Yaylası'nda baygın halde bulundu. Kendisine gelmesi sağlanan bitkin haldeki yaşlı kadın, jandarmaların yardımıyla yola kadar indirilip, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

​Tedaviye alınan Akkuş'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

 

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