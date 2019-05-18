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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)
18.05.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Kaybolduğu sanıyordu... Kan donduran gerçeği itiraf etti

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AYDIN'ın Buharkent ilçesinde 9 gün önce ortadan kaybolan Mehmet Çakıray'ın (34) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir dere yatağı kenarında Çakıray'ı öldürdüğünü itiraf eden Osman Erçin (27) tutuklandı. Erçin, ifadesinin ardından Sarayköy-Babadağ Karayolu Gerail Mahallesi'ndeki dere yatağında, Çakıray'ın cesedini gösterdi. Yabani hayvanlar tarafından bir kısmı parçalanan ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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  • Kaybolduğu sanıyordu... Kan donduran gerçeği itiraf etti
  • Kaybolduğu sanıyordu... Kan donduran gerçeği itiraf etti
  • Kaybolduğu sanıyordu... Kan donduran gerçeği itiraf etti
  • Kaybolduğu sanıyordu... Kan donduran gerçeği itiraf etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Buharkent ilçesinde ayakkabı mağazası bulunan Mehmet Çakıray, geçen 9 Mayıs günü ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Çakıray'ı aramaya başlayan ekipler, ayakkabıcının en son, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde oturan kepçe operatörü Osman Erçin ile görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Erçin'in ifadesine başvurdu.

Çakıray'a olan borcunu ödedikten sonra işyerinden ayrıldığını anlatan şüpheli serbest bırakıldı. Ancak yapılan araştırmalarda Erçin'in,  Çakıray kaybolmadan önce satın almak üzere silah aradığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Osman Erçin, dün Sarayköy ilçesinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunda çelişkili ifadeler veren Erçin, sonunda Çakıray'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Kepçe operatörü, Mehmet Çakıray'ın kendisini borcunu ödemesi için tehdit ettiğini bu nedenle de cinayeti işlediğini söyledi.

CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Erçin, ifadesinin ardından Sarayköy-Babadağ Karayolu Gerail Mahallesi'ndeki dere yatağında, Çakıray'ın cesedini gösterdi. Şüphelinin Buharkent ilçesinden Çakıray'ı tarihi eser bulduğu gerekçesiyle Sarayköy ilçesine getirdiği, burada av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Çakıray'ın yabani hayvanlar tarafından bir kısmı parçalanan cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NEHİRDE TABANCA ARADI

Katil zanlısı, cinayette kullandığı av tüfeğini jandarmaya teslim ederken, Mehmet Çakıray'ın kendisine tabanca çektiğini, olayın ardından tabancayı yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Büyük Menderes Nehri'ne attığını da ifade etti.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, Menderes Nehri'nde arama başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları da bölgeye gönderildi. Balık adamlar nehrin içinde ve kenarlarında arama yaptı ancak tabanca bulunamadı.

Erçin, bugün sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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