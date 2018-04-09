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    Kaybolan kardeşler birbirine sarılı beklerken bulundu

    MANİSA (AA)
    09.04.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Soma ilçesinde dün kaybolan 2 kardeşe, jandarmanın sabaha kadar süren helikopter ve drone destekli arama çalışmaları sonucunda, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta ağaç altında birbirlerine sarılı beklerken ulaşıldı.

    Uruzlar Mahallesi'nde yaşayan Muhammed (11) ve Ömer (9) Taşkın, kırsal bölgede hayvan otlattıktan sonra akşam eve dönmeyince aile durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Soma'ya hareket eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, alanın dağlık olması nedeniyle bölgedeki tüm birlikleri göreve çağırdı. Helikopter ve drone destekli başlayan arama çalışmalarına, AFAD görevlileri ve yaklaşık 400 kişi ile dedektör köpekler katıldı.     

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Sabaha kadar süren arama faaliyeti sonunda 2 kardeş, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta ağaç altında birbirlerine sarılı bulundu. Jandarma ekipleri, anne Tülay ve baba Veysi Taşkın'ı helikopterle çocukların yanına ulaştırdı. Genel sağlık durumu iyi olan kardeşler, helikopterle Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.     

    HAVA KARARINCA YOLU KAYBETMİŞLER

    Baba Veysi Taşkın, güvenlik güçlerinin çocukları için seferber olduğunu söyledi. Kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür eden Taşkın, şunları kaydetti: "Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve hemen jandarmaya ihbarda bulunduk. İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine bizde bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabbim devletimize zeval vermesin."     

    Tuğgeneral Can, çocukları hastanede ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.     

    Etiketler: manisa , kayıp kardeşler , operasyon , gündem
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