Kaybolan dağcıların 7'nci gününde ize rastlanılmıştı... Valilik'ten yeni açıklama

Çalışmalarda, bir savunma sanayi firması tarafından özel olarak üretilen "drone" da kullanılıyor. Bu cihazın, kar altı, su altı, sığınak gibi bölgelerde metal dedektörle 2 kilometre çapında arama yapabildiği bildirildi.



Bu arada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iki arkadaşın aranmasına ilişkin çalışmalara destek amacıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, baz istasyonlarından alınan sinyaller ve görüşme kayıtlarıyla ilgili izinleri vererek konunun derinlemesine araştırılmasını sağlıyor.

1 KİLOMETRE ÇAPLI ALAN ARANIYOR

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan arama faaliyetleri sırasında Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette bir kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir yeşil bere, mavi anahtarlık ve iki anahtar tespit edildiği anımsatıldı.

Söz konusu şahısların İstanbul'dan başlayarak Bursa Uludağ Milli Parkı bölgesinde kaybolma sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen montun bulunduğu Kürekli Deresi bölgesi ve kuzey uzantı hattı, sarp ve engebeli bir yapıya sahip olup, bu bölgede çok sayıda şelale, uçurum, kayalık ve doğal engeller bulunmaktadır. Dere ise kısmen donmuş durumda olup bölgede kar kalınlığı 60 santimetre civarındadır. Mevcut durum ilerlemeyi ve arama kurtarma faaliyetlerini önemli ölçüde sınırlamaktadır. Kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı (drone) ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir."

Açıklamada, bir Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, 2 helikopter, 75 JÖH timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personelinin arama çalışmalarına katıldığı bilgisi verildi.

İŞTE EFE SARP'IN BULUNAN KIRMIZI MONTU

1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürerken, ekipler bugün sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında kırmızı mont buldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, dere yatağında bulunan montun içinden de yeşil bere çıktı. Montun ve yeşil berenin Efe Sarp'a ait olduğu belirlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aynı bölgede yoğunlaştırıldı.

TERMAL DRONE İLE BÖLGE TARANIYOR

1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ederken, ekipler sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında bulduğu mont ve bere üzerine, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp dağcıların tespit edilebilmesi amacıyla savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından ısıya duyarlı, termal ve metalleri algılayabilen bir drone kaldırıldı. Tek seferde 2 kilometrelik alanı tarayabilen drone ile kayıp dağcılar tespit edilmeye çalışılıyor.