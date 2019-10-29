Kaybettik
Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören 26 yaşındaki Dilara Sığırcı 2 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Şarkıcı Haluk Levent’in çağrısı ile Dilara Sığırcı’nın başarı oranı ile kanser hastalarına umut vaat eden immunoterapi yöntemi ile tedavi olması için gerekli para toplanmıştı. AHBAP ve Masal Gezgini Facebook grubunun da destek verdiği kampanya sayesinde gerekli ilaçlar yurtdışından getirildi. Zorlu tedavi süreci boyunca 5 yaşındaki kızı Asya sayesinde hayata tutunmaya çalışan Dilara Sığırcı’nın yaşamını yitirdiği duyuran Haluk Levent “Aylardır mücadele ediyordu. Dilara’yı yitirdik arkadaşlar. Başımız sağ olsun” paylaşımında bulundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle