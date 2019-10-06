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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.10.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

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Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı.

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  • Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı
  • Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı
  • Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı
  • Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden akşam saatlerinde avlanmak için denize açılan Metin (37) ve Arda Ertekin (12), Nadir (35) ve Ayberk Özer (14) ile Erdoğan Koç (40) fırtınaya yakalandı.

Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar, kayalığın üzerine çıktı.

İhbarın ardından harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, fırtına nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Dalgalar nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, zodyak botla balıkçılara ulaştı. Ekipler de dalgalar yüzünden bölgede mahsur kaldı.

Çağrılan balıkçı teknesinden uzatılan halat zodyak bota bağlandı.

Zodyak bot tekneyle çekilerek mahsur kalan balıkçılar ile ekipteki 4 personel kurtarıldı.

Nadir Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece 22.00'de balık avlamak için denize açıldıklarını ancak fırtına ve dalgalar nedeniyle teknelerinin sürüklenerek kayalıklara vurduğunu söyledi.

Çok korktuklarını, ısınmak için ateş yaktıklarını ifade eden Özer, kurtarıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

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