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Yusuf ÇINAR- Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 16:20,Son Güncelleme:/

Kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı

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Kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile 2 yavrusu, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Güney Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert’in 11 gün önce otlatmaya çıkardığı keçi ile iki yavrusu, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Sert, kendi imkânlarıyla hayvanlarını kurtaramayınca, yetkililerden yardım istedi. Ankara’dan bölgeye gelen AKUT ekibi, keçileri ip yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Keçilerine yem ve su veren Sert, AKUT ekibine teşekkür etti.

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