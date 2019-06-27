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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülhan DEMİRCİ/MERSİN (DHA)
27.06.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Kayalıklara çarptıktan sonra su alan yattaki 9 kişi kurtarıldı: 'Ne olduğunu anlamadık, çok korktuk'

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Kayalıklara çarptıktan sonra su alan yattaki 9 kişi kurtarıldı: 'Ne olduğunu anlamadık, çok korktuk'

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde içinde 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu yat, kayalıklara çarptı. Su alan ve batmaya başlayan motor yatta bulunanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaptan Yaşar San’ın kullandığı yat, dün öğle saatlerinde denize açıldı. 14 metre uzunluğundaki yat, akşam saatlerinde Soli Halk Plajı’nın 100 metre uzağındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle dümeni kilitlenen yat, kayalıklara oturdu. Yat su almaya başlayınca içindekiler suya atladı. Kafe işleten ve gönüllü cankurtaranlık yapan Oktay Öztürk ile çevredekiler kano ve tekneyle 9 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarılanlardan Deniz Duman, büyük korku yaşadıklarını söyledi. Duman, "Patlama sesi gibi şiddetli bir ses duyduk ve savrulduk. Ne olduğunu anlamadık. Sonra kayalıklara oturduğumuzu fark ettik. Çok korktuk. Kızıma sarıldım. Can yeleklerimizi giyerek çocuğumla birlikte denize atladık. Her yerimiz çizildi, kesildi" dedi.

Kayalıklara çarptıktan sonra su alan yattaki 9 kişi kurtarıldı: Ne olduğunu anlamadık, çok korktuk
Derin sulara atlayanların yardımına kanoyla yetişen Oktay Öztürk ise o anları şöyle anlattı:
"Şiddetli bir sesle irkildik. Yatta bulunanların panik içerisinde denize atladıklarını gördük. Arkadaşlarımızla birlikte kanoyla, deniz bisikletiyle, tekneyle giderek insanları kurtarmaya çalıştık. Bazıları yaralanmıştı. Daha öncede böyle olaylar oldu. Bizler olmasaydık belki birileri ölecekti. Yetkililer, kayalıkların olduğu bölgeye uyarılar, şamandıralar koymalıdır."

Daha sonra kayalıklara oturan yatın kurtarılması için sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren kurtarma çalışması sonucunda motor yat kayalıklardan çıkartıldı.

Kayalıklara çarptıktan sonra su alan yattaki 9 kişi kurtarıldı: Ne olduğunu anlamadık, çok korktuk

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