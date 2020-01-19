Kayak için tam 45 yıl bekledi

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, siyasi hayatı boyunca seçim bölgesiyle ilgili iki konuda öncülük etti. Doğu Ekspresi’yle Kars’a yapılan turistik geziler ve Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kayak pistlerinin tüm dünyaya tanıtılması. Kağızman ilçesinde doğan AK Parti Kars Milletvekili Arslan, ‘karın göbeğinde’ doğmasına karşın kayakla ilişki kurmak için 45 yıl bekledi. Arslan’a “Niye bu kadar geç kaldım ki?” dedirten kayak macerasını aktaralım.



Arslan, çocukluğunun geçtiği Kağızman’da tüm Karslı çocuklar gibi kayağa başlamış aslında. 10 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte tahtadan fiyakalı kayaklar yapmışlar. Fotoğraflarda gördükleri orijinal kayaklara benzetmek için uçlarını ıslatarak kıvırmayı da ihmal etmemişler. Tabii bu kayağı ayakta tutacak bir mekanizma gerekli. Manda derisinden yaptıkları kayışları kayağa çakıp, sonra da ayaklarına geçirmişler. Bakanın 10 yaşındaki kayak macerasına dönmesi, tam 45 yılını almış. Geçen hafta Sarıkamış’a giden Arslan, ilk kez ders alarak gerçek kayakların üstüne çıkmış. Şimdi kaçırdığı zamana yanıyor.

KİM BU 'ŞAHANE CUMA' MAĞDURU VEKİLLER









Alışveriş çılgınlığının yaşandığı ‘Şahane Cuma’nın mağdurları arasında Meclis’ten de isimler var.

ABD ve Avrupa ülkelerinde ‘Kara Cuma’, Türkiye’de ‘Şahane Cuma’ adı altında yaşanan alışveriş çılgınlığının, kurbanları haklarını aramaya çalışıyor. Kurban derken, ürününü alamayan, yanlış ürün gönderilen, indirim fiyatı gerçek çıkmayanlardan söz ediyoruz. Hatta Meclis’te parasını ödediği halde ürününü alamayan isimler olduğunu da öğrendik. İşte bu çılgın günün mağdurlarının sorunu,

Meclis’te konu oldu.



CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, kendilerine gelen çok sayıda şikâyet üzerine, yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve giderek alışveriş çılgınlığına dönüşen kampanyaları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.



PARA CEZALARI KESİLDİ



Ticaret Bakanlığı’ndan verilen yanıt, tüketicinin aldatılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi şikâyetlerin çığ gibi büyüdüğü ortaya çıktı. Reklam Kurulu’nun, son iki yıl içerisinde 166 indirim kampanyasında benzer sorun saptadığı ve toplam 2 milyon 722 bin TL para cezası kestiği öğrenildi.



Umut Erdem’in aktardığına göre, bakanlık tüketicilerin korunması için reklamların ve satışların denetlenmesinin tek başına yetmediğine karar vermiş. Firmalarla önceden uyarı toplantıları yapılmaya başlanmış. Umarız bu uyarılar kampanya mağdurlarını azaltır.

KÖŞK VE KONUT YENİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR









Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli simgelerinden Çankaya Köşkü, hemen yanı başında Başbakanlık Konutu, Dışişleri Konutu ve TBMM Başkanlık Konutu’yla birlikte devletin yönetim merkezi olarak bilinirdi. Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’ye taşınmasından sonra Çankaya sırtlarındaki bu tarihi binaların kaderi de merak ediliyor.

Büyük bahçeleriyle halen başkentin en güzel manzarasına sahip bu mekânların nasıl kullanılacağı halen tartışma konusu. Doğal olarak bu manzaralı tarihi binalara birden fazla talip var. Bu binaların kullanımının kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na bırakıldığını da belirtelim.



Erdinç Çelikkan’ın aktardığına göre, Atatürk’ten başlayarak 91 yıl boyunca Türkiye’nin yönetim merkezi olan Çankaya Köşkü’nün kampusundaki binalar, 9 cumhurbaşkanlığı kurulu ile 4 ofisin üye ve bürokratları tarafından kullanılmaya başlandı. Çankaya Köşkü’nün ise Erdoğan tarafından daha aktif kullanılacağı belirtiliyor. Köşk taşınma işleminin ardından, ilk olarak 2018 yılında Kültür ve Sanat Politikası Kurulu toplantısı, 2019’da da Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi için kullanıldı. Hem Köşk hem çalışma ofisleri bir nevi Cumhurbaşkanlığı’nın ek binasına dönüştürüldü.



ŞENTOP İSTİYOR



Gelelim Köşk’ün hemen karşısındaki Başbakanlık Konutu’nun durumuna. Başbakanlık yönetim sisteminden çıkartılınca, bu konut, uzun bir süre Binali Yıldırım ve ekibi tarafından ofis olarak kullanıldı. Ama konuta yeni bir talip çıktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, beş yıl önce yaptırılan Meclis Başkanlığı Konutu yerine buraya geçmeyi istediği ve bunu da Erdoğan’a ilettiği belirtiliyor.



Çankaya sırtlarında yer kapma yarışı devam ediyor. Mahallenin en eskisi olan Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Konutu’nda neredeyse beş yıldır yaşıyor. Bakalım Çavuşoğlu’nun tünellerle birbirine geçişi olan bu tarihi binalardaki yeni komşuları kim olacak?