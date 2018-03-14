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    Villa inşaatında bulunan kaya mezarlarından bunlar çıktı

    MUĞLA (İHA)
    14.03.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde villa inşaatı sırasında bulunan kaya mezarlarından kazı çalışması yapan arkeologlar hayal kırıklığına uğradı.

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir arazide villa yapımı için başlatılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan kaya mezarları açıldı. Heyecanla açılan kaya mezarı arkeologları hüsrana uğrattı. Mezarın içerisinden parçalanmış bir seramik kase ve insan kemikleri çıktı.

    Bitez Mahallesi'nde bir arazide villa yapımı için başlatılan inşaat çalışmaları sırasında, Helenistik döneme ait olduğu düşünülen kaya mezarları ortaya çıktı. Yetkililer tarafından inşaat çalışması durdurularak, bölgede kazı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda arkeologlar heyecanla bölgede bulunan mezarı kazdı. Kaya mezarına ulaşan arkeologlar gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Mezarın içinden M.Ö. 1. yüzyıl Helenistik döneme ait olduğu düşünülen parçalanmış bir seramik kase ve insan kemikleri çıktı.

    Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri insan kemiklerini ve seramik kase parçalarını Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderdi. Villaların yapılacağı bölgede ise inşaat çalışmalarını durdurma kararı devam ediyor. Lüks villaların yapımını anıtlar kurulundan gelecek kararın belirleyeceği öğrenildi.

    Etiketler: kaya mezarları , bodrum , villa inşaatı , içinden ne çıktı , gündem
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