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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.05.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

“Kawa” kod adlı PKK’lı terörist tutuklandı

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“Kawa” kod adlı PKK’lı terörist tutuklandı

Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında 17 Mayıs günü güvenlik güçlerine teslim olan ‘Kawa’ kod adlı terör örgütü PKK mensubu Behrüz Düdükkanlu 14 günlük ifade ve yer gösterme işleminin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 sivil, polis ve askerin şehit edilmesi, 48 kişinin de yaralandığı birçok olaya karıştığı tespit edilen terörist Düdükkanlu, teslim olduktan sonra örgütün bölgedeki tüm faaliyetlerini güvenlik güçleri ile paylaştı. Düdükkanlu’nun ifadesine istinaden Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında aralarında mühimmat ve silah deposu bulunan 20 sığınak imha edildi.

Jandarmadaki ifadesinde örgütün bölgeye yönelik birçok planını da deşifre eden Düdükkanlu, sorgusunun ve yer gösterme işlemlerinin bitmesinin ardından 14 gün sonra Espiye ilçesinde çıkartıldığı mahkemece dün akşam saatlerinde tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, bölgedeki operasyonlarda genişletilerek devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Örgütün sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’nun tamamının etkisiz hale getirilmesinin ardından yeni bir faaliyetin yaşanmaması için Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Ordu, Gümüşhane, ve Tokat illeri kırsalında 30 tim arama, tarama faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.

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