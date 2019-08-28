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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.08.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

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Kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Zonguldak Ereğli plajlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılardan üçü otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Alaplı Ereğli karayolu üzerindeki OSB'ye giden kavşakta meydana geldi. Hüseyin A.'nın kullandığı 34 BVC 363 plakalı otomobil, OSB yolunda kavşaktan hareket eden Öznur T.'nin kullandığı 34 EF 4895 plakalı otomobil ile çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle OSB yolundan gelen ve içinde 5 kişi bulunan otomobil savrularak refüje çıktı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada refüje çıkan araçtaki yaralılardan üçü, Ereğli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Büyük çaba harcayan itfaiye ekiplerinin çalışmalarına polis ve sağlık ekipleri de destek verdi. Kazada sürücüler Hüseyin A. ve Öznur T. ile iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü


ARAÇ KAPISI KESİLEREK KURTARILDI

Aracın kapısı kesilerek açılan bölümden dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra diğer yaralılarla birlikte Ereğli'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazanın meydana geldiği yol ise araç kurtarma çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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