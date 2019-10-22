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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kavgalık müebbet... Karar açıklandı, aileler birbirine girdi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Kavgalık müebbet... Karar açıklandı, aileler birbirine girdi

10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayan Fedai Varan’a ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. Kızının “Anne, lütfen ölme” çığlıkları ve “Ölmek istemiyorum” yakarışları arasında katledilen Bulut’un yakınları karara tepki gösterirken salonda arbede yaşandı. Karar bu şekilde kesinleşirse Varan yalnızca 25 yıl cezaevinde kalacak.

Kırıkkale’de 18 Ağustos tarihinde Emine Bulut, küçük kızı F.B.V.’nin gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından defalarca bıçaklanmıştı. Olayın ardından yakalanan Fedai Varan hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın karar duruşması dün yapıldı. Duruşmada sanık Varan ile Bulut’un ailesi ve çok sayıda baro temsilcisi hazır bulunurken, Bulut’un küçük kızı F.B.V.  getirilmedi. Bulut’un kardeşleri Mikail ve Bekir Bulut da bulundukları cezaevinde SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı.

Sanık Avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesi, dosyada bulunan görüntülerin birer örneğinin kendilerine verilmesi, ilk duruşmada dinlenilen tanıkların usule uygun olarak dinlenilmediği, Bulut’un küçük kızı F.B.V.’nin de uygun şartlarda dinlenilmediği gerekçesiyle duruşmaya ara verilerek kendilerine süre verilmesi talebinde bulundu. Avukat Aytaç, “Bu taleplerimiz karşılanması halinde sanık susma hakkında vazgeçerek sorgusunun yapılması mümkün olacaktır” dedi. 

‘TALEPLERİM KARŞILANIRSA KONUŞURUM’ DEDİ

Sanık avukatı Aytaç duruşmada, cinayetten 29 dakika önce Emine Bulut’un karakola gittiğine ilişkin polis tutanağının ayrıntılarını paylaşarak, “Dosyada yer alana tutanağa göre, Emine Bulut saat 14.00 sıralarında karakola gitmiştir. Kendisinin eski kocası tarafından takip edildiğini, eski kocası tarafından kendisine küfürlü mesajları polise göstermiştir. Söz konusu tutanak saat 15.00’te hazırlandığı anlaşılıyor. Altında 4 tane polisin imzası var. Tutanakta Emine Bulut’un imzası bulunmuyor. Bu nedenle bu tutanağın cinayetten sonra hazırlanmış olma ihtimali bulunuyor. Bu tutanakta imzası bulunan 4 polis memurunun soruşturma geçirmeleri için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 4 polisin tanık sıfatıyla duruşmaya çağırılıp Emine Bulut’un kendilerine ne anlattığı konusunda dinlemelerini talep ediyoruz” diye konuştu. Sanık Varan da “Avukatıma katılıyorum. Taleplerimiz karşılanırsa konuşurum” dedi.

Görüşü sorulan Emine Bulut’un ağabeyi Bekir Bulut, “Sanığın bulunduğum cezaevine verilmesini talep ediyorum” derken, anne Fadime Bulut da “Sanığa en yüksek cezasının verilmesini istiyorum. Acımız dinmeyecek yoksa” diye konuştu.

KRAVAT İNDİRİMİ İSTEDİ

Bulut ailesinin avukatları sanığın cinayeti ilmik ilmik tasarladığını savunarak, özetle şöyle konuştu: “Maktülenin başka biriyle evleneceğini beyan etmesi, bu cinayetin işlenmesi nedeni değildir. Sanık cinayetten sonra pişmanlık yerine olaydan gurur duyduğunu gösteren davranışlar sergilemiştir. Sanık avukatı, indirimlerden yararlanmaya çalışmaktadır. Sanığın olaydan hiçbir şekilde pişmanlığı bulunmamaktadır. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu bir erkek terörüdür. Sanığın, tasarlayarak, planlayarak adam öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyoruz.” Sanık avukatı da savunmasında, olayda tasarlayarak ve canavarca adam öldürme suçunun unsurlarının oluşmadığını ve haksız tahrik ve “kravat indirimi” olarak nitelendirilen iyi hal indiriminin uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan Sanık Varan da “Ben adil yargılanmıyorum” iddiasında bulundu. Mahkeme başkanı, “Emine Bulut’un her ne kadar tasarlayarak ve  canavarca hisle adam öldürme suçundan dava açılmışsa da eylemin kasten adam öldürme suçu kapsamında kaldığı anlaşılmıştır” tespitinde bulunarak, sanığın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Mahkeme, sanık için haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapılmasına yer olmadığına da hükmetti. Duruşmanın ardından sanık yakınları ile Bulut’un yakınları arasında duruşma salonunda gerginlik yaşandı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK     

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, karara istinafta itirazda bulunulacağı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada sanığın, iddianamede geçtiği üzere ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerektiği belirtilerek kararın, resen istinafa tabii olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da istinaf edileceği hususunun kamuoyunun bilgisine duyurulduğu kaydedildi. Bu arada polis tutanağında imzası bulunan 4 polis memuruyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

O HUKUKA İSYAN

Kavgalık müebbet... Karar açıklandı, aileler birbirine girdi

Duruşmanın ardından barolar adına açıklama yapan İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Birsen Baştopaloğlu, verilen kararın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, “Verilen müebbet hapis nedeniyle sanığın erken tahliyesi gündeme gelecektir. İnfaz hükümleri kapsamında sanığa verilen ceza indirilecektir” diye konuştu.

Kavgalık müebbet... Karar açıklandı, aileler birbirine girdi

Bulut ailesinin avukatlarından Turgay Özcan da sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini beklediklerini, verilen kararın kısmen kendilerini tatmin ettiğini belirterek, “Sanığın tasarlayarak cinayeti işlediği ortadadır. Üst mahkemelerde hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Kavgalık müebbet... Karar açıklandı, aileler birbirine girdi

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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